İstanbul Valiliğinden Fatih'teki 4 kardeşin ölümüne ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, Fatih'te 4 kardeşin ölümüne ilişkin yapılan otopsilerde tespit edilen ilk bulgulara göre; siyanür zehirlenmesine bağlı değişimler dışında, şahısların ölümlerine müessir başka makroskopik patolojik bulgu tespit edilmediğini, tüm olgularda saptanan siyanür düzeylerinin öldürücü olarak değerlendirildiğini açıkladı.



Fatih'te 5 Kasım günü saat 22.45 sıralarında 4 kardeş aynı evin içerisinde hayatını kaybetmişti. Yapılan işlemlerin ardından kardeşlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. İstanbul Valiliğindan otopsi sonrasında olaya ilişkin yapılan açıklamada,, "5 Kasım 2019 Salı günü saat 22.45'te 155 Polis İmdat Hattına yapılan bir ihbarda; Fatih ilçemiz, Molla Gürani Mahallesi, Oğuzhan Caddesi, 28/4 numaralı mesken sakinlerine ulaşılamadığı bildirilmiştir. Belirtilen adreste yapılan ilk incelemede; kilitli bulunan giriş kapısı, Cumhuriyet Savcısı talimatı doğrultusunda çilingir yardımıyla açılmış, evde bulunan Cüneyt Yetişkin (1971 doğumlu), Oya Yetişkin (1965 doğumlu), Kamuran Yetişkin (1959 doğumlu) ve Yaşar Yetişkin (1963 doğumlu) 4 kardeşin hayatlarını kaybettikleri tespit edilmiştir. Olay sonrasında Fatih Kaymakamlığımızca yapılan açıklama ile kamuoyumuz bilgilendirilmiş, evdeki yoğun koku nedeniyle AFAD KBRN ekipleri olay yerine sevk edilmiştir. Konuyla ilgili olarak Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsilerde tespit edilen ilk bulgulara göre; siyanür zehirlenmesine bağlı değişimler dışında, şahısların ölümlerine müessir başkaca makroskopik patolojik bulgu tespit edilmediği belirtilerek, tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirilmiştir. Başlatılan adli ve idari tahkikatlar ile otopside alınan örnekler üzerinde ayrıntılı analizler devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir" denildi. - İSTANBUL