Beyazıt'ta Silahlı Kavga: Biri Polis 7 Kişinin Yaralandığı Olayda 27 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Beyazıt'ta Silahlı Kavga: Biri Polis 7 Kişinin Yaralandığı Olayda 27 Kişi Gözaltına Alındı

23.05.2022 12:53

İstanbul'un Fatih ilçesi Beyazıt semtinde, husumetli oldukları belirtilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Biri polis 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili 27 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Fatih ilçesi Beyazıt semtinde, husumetli oldukları belirtilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Biri polis 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili 27 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, saat 10.30 sıralarında Fatih ilçesi Beyazıt semti Çadırcılar Caddesi'nde daha önceden aralarında husumet bulunan iki esnaf grubu arasında kavga çıktı.

İhbar üzerine silahlı kavganın yapıldığı bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olaya müdahale etti. Bu sırada biri polis memuru olmak üzere 7 kişi yaralandı. Bu sırada olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Silahlı kavgaya ilişkin 27 kişi gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, şöyle dendi:

"Bugün saat 10.30 sıralarında Fatih ilçemiz, Beyazıt Mahallesi Çadırcılar Caddesi'nde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştür. Olaya müdahale eden bir polis memuru ve olaya karışan 5 kişi ile çevredeki bir vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olaya karışan 27 şahıs gözaltına alınmış, 2 tabanca ele geçirilmiştir."

Beyazıt'ta Silahlı Kavga: Biri Polis 7 Kişinin Yaralandığı Olayda 27 Kişi Gözaltına Alındı
Beyazıt'ta Silahlı Kavga: Biri Polis 7 Kişinin Yaralandığı Olayda 27 Kişi Gözaltına Alındı
Beyazıt'ta Silahlı Kavga: Biri Polis 7 Kişinin Yaralandığı Olayda 27 Kişi Gözaltına Alındı

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Beyazıt iki grup arasında silahlı kavga çıktı: Biri polis 5 kişi yaralandı Beyazıt iki grup arasında silahlı kavga çıktı: Biri polis 5 kişi yaralandı BİR KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ, 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGADA 2 TUTUKLAMA BİR KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ, 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGADA 2 TUTUKLAMA
Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyazıt'ta Silahlı Kavga: Biri Polis 7 Kişinin Yaralandığı Olayda 27 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyazıt'ta Silahlı Kavga: Biri Polis 7 Kişinin Yaralandığı Olayda 27 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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