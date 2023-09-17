İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Tarih verdiler

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İstanbul Valiliğinden yapılan fırtına uyarısında, " Batı Karadeniz'de rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'de bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerinden etkisini artırarak 5 ila 7, zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği bildirildi.

SALI GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Fırtınanın, 19 Eylül Salı günü sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarıldı.