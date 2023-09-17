İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Tarih verdiler - Son Dakika

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Tarih verdiler

Son Güncelleme: 17.09.2023 18:30

İstanbul Valiliğinden yapılan yapılan fırtına uyarısında, şiddetli rüzgarın bu akşamdan itibaren başlayıp salı sabahına kadar sürmesinin tahmin edildiği açıklandı. Öte yandan fırtınanın saatte 75 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan fırtına uyarısında, " Batı Karadeniz'de rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı! Tarih vererek duyurdular

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'de bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerinden etkisini artırarak 5 ila 7, zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği bildirildi.

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı! Tarih vererek duyurdular

SALI GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Fırtınanın, 19 Eylül Salı günü sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarıldı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Yaşam

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Son Dakika Yaşam İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Tarih verdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Tarih verdiler - Son Dakika
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