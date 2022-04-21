Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMA - Son Dakika
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Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMA

21.04.2022 10:57

Son dakika gündem haberine göre İSTANBUL DHA - GAZİOSMANPAŞA'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın da bulduğu binanın yanında patlama meydana geldi.

GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMA (2)

Soner HASIRCIOĞLU - Uğur ŞAHİN - İSTANBUL DHA - GAZİOSMANPAŞA'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın da bulduğu binanın yanında patlama meydana geldi.

Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında TÜGVA bulunan 5 katlı bir binanın yanında saat 06.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMA
Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMA
Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMA
Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMA
Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMA
Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMA
Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMA
Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMA
Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMA
Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMA
Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMA

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Son dakika haberi: Gaziosmanpaşa'da bir binanın yanında patlama meydana geldi Son dakika haberi: Gaziosmanpaşa'da bir binanın yanında patlama meydana geldi Son dakika haberleri: Sultangazi'de işyerinde patlama: 1 yaralı Son dakika haberleri: Sultangazi'de işyerinde patlama: 1 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMA - Son Dakika
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