İstanbul Valiliğinden 'Geçici Koruma Kapsamı'ndaki Suriyeliler ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valiliğinden 'Geçici Koruma Kapsamı'ndaki Suriyeliler ilişkin açıklama - Son Dakika

İstanbul Valiliğinden 'Geçici Koruma Kapsamı'ndaki Suriyeliler ilişkin açıklama

6 saat önce

İstanbul Valiliği, 'Geçici Koruma Kapsamı'ndaki Suriyelilere ilişkin basın açıklamasında bulundu.

İstanbul Valiliğinden 'Geçici Koruma Kapsamı'ndaki Suriyeliler ilişkin açıklama, System.String[]

İstanbul Valiliği, 'Geçici Koruma Kapsamı'ndaki Suriyelilere ilişkin basın açıklamasında bulundu. Açıklamada, "İkamet adresi güncel olmayan "Geçici Koruma Sahibi" Suriyeliler, kamu kurumları, eğitim, sağlık, iş yerleri, bankalar, sosyal yardım kuruluşları gibi yerlerden yararlanmada zorluk yaşayabilecekler, bazı durumlarda ise kamu hizmetlerine erişimleri askıya alınacaktır" denildi.


İstanbul Valiliği 'Geçici Koruma Kapsamı'ndaki Suriyelilere ilişkin yazılı basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada, "İstanbul'da "Geçici Koruma Kapsamı"nda bulunan 479.420 Suriyeli'nin beyan ettikleri ikamet adresleri ile MERNİS (Merkezi Nüfus İdare Sistemi) ve GÖÇNET sistemlerindeki adreslerinin uyumlu hale getirilmesi amacıyla, 15 Kasım-31 Aralık 2019 tarihleri arasında "Adreste Kontrol ve Veri Güncelleme Çalışması" yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, beyan edilen ikamet adresleri ile MERNİS ve GÖÇNET sistemlerindeki bazı adresler arasında uyuşmazlıklar olduğu ve güncel olmadığı tespit edilmiştir.


6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde kayıt altında bulunan; Geçici Koruma Sahibi Suriyelilerin adreslerini güncellemeleri için ikamet ettikleri İlçe Nüfus Müdürlüğüne 13 Mart 2020 Cuma akşamı mesai bitimine kadar şahsen başvuru yapmaları zorunludur.


İkamet adresi güncel olmayan "Geçici Koruma Sahibi" Suriyelilerin, kamu kurumları, eğitim (Okullar), sağlık (Hastaneler\Eczaneler), iş yerleri, bankalar, sosyal yardım kuruluşları v.b. yerlerden yararlanmada zorluk yaşayabilecekler, bazı durumlarda ise kamu hizmetlerine erişimleri askıya alınacaktır" denildi. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:10 Kaynak: İHA
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