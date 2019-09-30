Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliğinden hasar gören okullara ilişkin açıklama
Son Dakika Ekonomi Haber

İstanbul Valiliğinden hasar gören okullara ilişkin açıklama

1 saat önce

İstanbul Valiliği, ön hasar tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitim gören öğrencilerin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okulları belirledi.

İstanbul Valiliğinden hasar gören okullara ilişkin açıklama, System.String[]

İstanbul Valiliği, ön hasar tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitim gören öğrencilerin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okulları belirledi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB, İstanbul Valiliği'nin "Toplantıya katılması görevidir" açıklamasına yanıt verdi
Fıstık fiyatı altınla yarışıyor Kastamonu'da hamsinin fiyatı 5 liraya kadar düştü Paladyum bin 700 doları aşarak tarihi rekorunu kırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 17:21:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliğinden hasar gören okullara ilişkin açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]