İstanbul Valiliğinden hasar gören okullara ilişkin açıklama
1 saat önce
İstanbul Valiliği, ön hasar tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitim gören öğrencilerin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okulları belirledi.
İstanbul Valiliği, ön hasar tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitim gören öğrencilerin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okulları belirledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:01
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