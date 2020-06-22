İstanbul Valiliğinden hastanedeki yangına ilişkin açıklama - Son Dakika

İstanbul Valiliği, İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.



İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangına ilişkin İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. Açıklamada, "İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümünde bugün saat 21.30'da henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Söz konusu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmış ve hastalar tahliye edilmiştir. Alınan ilk bilgilere göre çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL