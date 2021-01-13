İstanbul Valiliğinden helikopter düştü iddiasına ilişkin açıklama - Son Dakika

İstanbul Valiliğinden helikopter düştü iddiasına ilişkin açıklama
13.01.2021 19:42
İstanbul Valiliği, Beykoz'da helikopter düştüğü iddiaları üzerine yapılan araştırmalar neticesinde ihbarın asılsız olduğunu duyurdu.
İstanbul Valiliği, Beykoz'da helikopter düştüğü iddiaları üzerine yapılan araştırmalar neticesinde ihbarın asılsız olduğunu duyurdu.
İstanbul Beykoz'da Elmalı Barajı bölgesinde helikopter düştü iddiaları üzerine İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. Valiliğin açıklamasında "İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezine yapılan 'Beykoz ilçemizde bir helikopter düştüğü' yönündeki ihbar nedeniyle yapılan araştırmalarda söz konusu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
(İHA)
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