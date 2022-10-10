İstanbul Valiliğinden Kadıköy'de meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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İstanbul Valiliğinden Kadıköy'de meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

10.10.2022 00:22
İstanbul Valiliğinden Kadıköy'de meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Valiliği, Kadıköy Fikirtepe'de 3 kişinin öldüğü patlama ve yangının kesin sebebinin; itfaiye, emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin incelemelerinin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

İstanbul Valiliği, Kadıköy Fikirtepe'de 3 kişinin öldüğü patlama ve yangının kesin sebebinin; itfaiye, emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin incelemelerinin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak 34 numaralı binada patlama ve sonrasında yangın meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, olay yerine ivedilikle itfaiye, 112 Acil Sağlık, güvenlik ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olayda Özbekistan uyruklu (A.K.) yaralanmış olup, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği hastanede tedavi altına alınmıştır. Binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş, soğutma ve arama çalışmaları başlatılmıştır. Yapılan arama çalışmalarında maalesef, yaralı A.K'nin 68 yaşındaki babası M.K. ile 10 yaşındaki kızı N.K. ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Yaşanan elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralımıza acil şifalar diliyoruz. İtfaiye, emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin patlama ve yangının kesin sebebine ilişkin incelemeleri tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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Kaynak: AA

İtfaiye, Kadıköy, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliğinden Kadıköy'de meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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