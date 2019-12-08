Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliğinden Kadıköy'deki etkinlik sonrası gözaltılarla ilgili açıklama
Son Dakika Güncel İstanbul Valiliğinden Kadıköy'deki etkinlik sonrası gözaltılarla ilgili açıklama - Son Dakika

İstanbul Valiliğinden Kadıköy'deki etkinlik sonrası gözaltılarla ilgili açıklama

6 saat önce

İstanbul Valiliği, Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlik sonrasındaki gözaltılara ilişkin, "Etkinliği provoke eden ve güvenlik güçlerine mukavemette bulunan 7 şahıs Cumhuriyet Savcılığı talimatları ile gözaltına alınmıştır.

İstanbul Valiliğinden Kadıköy'deki etkinlik sonrası gözaltılarla ilgili açıklama, System.String[]

İstanbul Valiliği, Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlik sonrasındaki gözaltılara ilişkin, "Etkinliği provoke eden ve güvenlik güçlerine mukavemette bulunan 7 şahıs Cumhuriyet Savcılığı talimatları ile gözaltına alınmıştır." açıklamasını yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu" tarafından Şili'deki kadın hakları ve kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek için bugün saat 15.00'te Kadıköy İskele Meydanı'nda etkinlik düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Platform üyeleri tarafından düzenlenen etkinlikte yapılan dans gösterileri sonrasında atılan sloganlarda 'tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hakimler, devlet ve başkan' şeklinde ifadeler kullanan söz konusu gruba yaptıklarının suç olduğu, eylemi durdurmaları ve dağılmaları için makul süre tanınmıştır. Ancak, grubun dağılmamakta ısrar edip, konusu suç oluşturan sloganlara devam etmeleri üzerine, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Kadın Grubu tarafından polis marifetiyle alan boşaltılmaya çalışılmıştır. Etkinliği provoke eden ve güvenlik güçlerine mukavemette bulunan 7 şahıs Cumhuriyet Savcılığı talimatları ile gözaltına alınmıştır."

Cumhuriyet Savcılığı, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:04 Kaynak: AA
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