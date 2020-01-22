İstanbul Valiliğinden kar uyarısı - Son Dakika
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İstanbul Valiliğinden kar uyarısı

6 saat önce

İstanbul Valiliği, yarın Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur beklendiği uyarısında bulunarak, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.

İstanbul Valiliğinden kar uyarısı, System.String[]

İstanbul Valiliği, yarın Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur beklendiği uyarısında bulunarak, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.

İstanbul Valiliği, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerini paylaşarak, Marmara Bölgesi'nin Perşembe ve Cuma günleri Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olacağının tahmin edildiğini bildirdi. Bölgenin Perşembe günü Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği, Cuma günü ise Marmara'nın doğusunda görülecek yağışların kıyı kesimlerde yağmur, diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Yağışlı sistemin Cuma günü sabah saatlerinden sonra bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte azalarak mevsim normalleri altına düşeceği ancak Cumartesi gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde önümüzdeki hafta başına kadar beklenen hava durumları ise İstanbul'da yarın havanın çok bulutlu, Anadolu yakasının hafif yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Cuma günü ve hafta sonu ise İstanbul'da yağış beklenmiyor" denildi.

Diğer illerin verilerinin de paylaşıldığı açıklamada, "Trakya'da ( Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hafta başına kadar yağış beklenmiyor. Trakya'da buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kocaeli'de yarın çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Cuma günü ve hafta sonu ise Kocaeli'de yağış beklenmiyor. Yalova'da yarın havanın çok bulutlu ve hafif yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Cuma günü ve hafta sonu ise Yalova'da yağış beklenmiyor. Sakarya'da yarın çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Cuma günü ilk saatlerde- doğu ilçeleri hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu ise Sakarya'da yağış beklenmiyor. Sakarya'nın güney ve doğusunda yarın ve Cuma günlerindeki kar yağışı nedeniyle Sakarya'yı iç kesimlere bağlayan karayollarında ulaşımda aksamalar meydana gelebileceğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:30 Kaynak: İHA
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