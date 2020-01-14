İstanbul Valiliğinden kayıp balıkçı hakkında açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valiliğinden kayıp balıkçı hakkında açıklama - Son Dakika

İstanbul Valiliğinden kayıp balıkçı hakkında açıklama

6 saat önce

İstanbul Valiliği, Kilyos açıklarında balıkçı teknesi ile Rus tankerinin çarpışmasıyla meydana gelen kazada kaybolan balıkçı hakkında açıklamada bulundu.

İstanbul Valiliğinden kayıp balıkçı hakkında açıklama, System.String[]

İstanbul Valiliği, Kilyos açıklarında balıkçı teknesi ile Rus tankerinin çarpışmasıyla meydana gelen kazada kaybolan balıkçı hakkında açıklamada bulundu.

Kilyos açıklarında Cuma günü yaşanan kazada balıkçı teknesi ile Rus tankeri çarpışmış, kazada 3 balıkçı kurtarılırken 3 balıkçı ise denizde kaybolmuştu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 2 balıkçının cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 1 balıkçı için arama çalışmaları devam ederken İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Kayıp 1 balıkçı için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Gece süresince bir Sahil Güvenlik Botu tarafından termal kamera ile sabah gün aydınlanana kadar su üstü aramasına devam edilecektir. Yarın sabah 08.00'dan itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter ile su üstü araması yapılacaktır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Alemdar ve TCG Çubuklu gemileri tarafından da su altı aramasına devam edilecektir" denildi.

(İHA)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayıp balıkçılarla ilgili şok iddia: Ruslar bizi gördü, durmadan devam etti
ABD'den dikkat çeken S-400 açıklaması: Türkiye baskıya boyun eğmedi Son Dakika: Darbeci Hafter yönetimi Libya'da ateşkesin sona erdiğini duyurdu Sarıyer'de sahilde balık tutan bir şahıs, denizde ceset olduğunu fark etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 01:34:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Valiliğinden kayıp balıkçı hakkında açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]