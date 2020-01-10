İstanbul Valiliğinden kayıp balıkçıları arama çalışmaları ile ilgili açıklama - Son Dakika

İstanbul Valiliği, Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesinin çarpışması sonucu başlatılan arama çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği, İstanbul Boğazı'nda Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesinin çarpışması sonrası başlatılan arama çalışmaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda bugün sabah saatlerinde Rus bayraklı GLARD 2 adlı tanker gemisiyle Türk bayraklı DURSUN ALİ COŞKUN adlı balıkçı gemisinin çarpışmaları neticesinde meydana gelen kaza sonrasında başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda; Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter, Jandarma Genel Komutanlığından 1 helikopter, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından TCG Alemdar gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden 2 bot ile arama-kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi.

(İHA)