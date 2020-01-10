İstanbul Valiliğinden kayıp balıkçıları arama çalışmaları ile ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valiliğinden kayıp balıkçıları arama çalışmaları ile ilgili açıklama - Son Dakika

İstanbul Valiliğinden kayıp balıkçıları arama çalışmaları ile ilgili açıklama

6 saat önce

İstanbul Valiliği, Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesinin çarpışması sonucu başlatılan arama çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Valiliğinden kayıp balıkçıları arama çalışmaları ile ilgili açıklama, System.String[]

İstanbul Valiliği, Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesinin çarpışması sonucu başlatılan arama çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği, İstanbul Boğazı'nda Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesinin çarpışması sonrası başlatılan arama çalışmaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda bugün sabah saatlerinde Rus bayraklı GLARD 2 adlı tanker gemisiyle Türk bayraklı DURSUN ALİ COŞKUN adlı balıkçı gemisinin çarpışmaları neticesinde meydana gelen kaza sonrasında başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda; Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter, Jandarma Genel Komutanlığından 1 helikopter, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından TCG Alemdar gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden 2 bot ile arama-kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sosyal medyanın yeni gözdesi Viktoria Odintcava, bikinili paylaşımlarıyla Instagram'ı salladı
3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu NATO'dan düşen uçakla ilgili açıklama: İran savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabilir Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

Son Dakika Haberleri
20:08 (Ek bilgiyle)Ümraniye TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü - Son Dakika
20:08 Hopa'da taksiciyi öldürüp, Gürcistan'da yakalanan şüpheli, Türkiye'ye teslim edildi - Son Dakika
20:07 (Ek bilgiyle)ÜMRANİYE TEM OTOYOLU'NDA FECİ KAZA: 2 ÖLÜ - Son Dakika
20:06 Samsun eşinin şiddetiyle gözünü kaybeden elif: dünyamı kararttı, ışığa hasret kalsın - Son Dakika
20:05 3 yaban keçisini vuran 5 kişiye 76 bin lira ceza - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika
18:08 Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 20:12:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Valiliğinden kayıp balıkçıları arama çalışmaları ile ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]