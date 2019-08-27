Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliğinden kayıp Suudi turist açıklaması
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İstanbul Valiliğinden kayıp Suudi turist açıklaması

1 saat önce

İstanbul Valiliği, Türkiye'de Suudi bir kadın turistin kaybolduğu yönünde iddialara ilişkin, "Başlatılan detaylı arama çalışmaları neticesinde, kayıp ihbarı yapılan A.I.B.

İstanbul Valiliğinden kayıp Suudi turist açıklaması, System.String[]

İstanbul Valiliği, Türkiye'de Suudi bir kadın turistin kaybolduğu yönünde iddialara ilişkin, "Başlatılan detaylı arama çalışmaları neticesinde, kayıp ihbarı yapılan A.I.B.A isimli kadının, ailesiyle kaldıkları otelden herhangi bir zorlama olmaksızın, kendi isteğiyle ve yaya olarak ayrıldığı, alınan ifadesinde suç teşkil edecek herhangi bir duruma rastlanılmadığından, aynı gün polis merkezinden ayrıldığı anlaşılmıştır." açıklamasını yaptı.

Valiliğin, bazı yabancı basın yayın kuruluşlarında yer alan haber ve yorumlara ilişkin açıklamasında, yapılan araştırma sonucunda Suudi Arabistan uyruklu A.M.A'nın 15 Ağustos'ta Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederek, eşi ve 3 çocuğuyla turist olarak İstanbul'a geldiğini, eşinin 14 Ağustos'ta kaybolduğunu ihbar ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından başlatılan detaylı arama çalışmaları neticesinde, kayıp ihbarı yapılan A.I.B.A isimli kadının, ailesiyle kaldıkları otelden herhangi bir zorlama olmaksızın, kendi isteğiyle ve yaya olarak ayrıldığı, 26 Ağustos'ta kendisine ulaşılarak, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu yönünde bilgi verildiği, ülkesinin konsolosluk görevlisi eşliğinde 'bilgi sahibi' sıfatıyla alınan ifadesinde, ailesinden kendi isteğiyle ayrıldığı, kimseden şikayetçi olmadığı ve konusu suç teşkil edecek herhangi bir duruma rastlanılmadığından, aynı gün polis merkezinden ayrıldığı anlaşılmıştır."

İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:48 Kaynak: AA
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