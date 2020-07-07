İstanbul Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamayla İstanbul
için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Yapılan açıklama şöyle:
"İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nün değerlendirmelerine göre; yarın (8 Temmuz) sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasının doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İstanbul'da Anadolu yakasının doğu ilçelerinde ( Şile
, Tuzla
, Pendik
, Sultanbeyli
, Çekmeköy
, Sancaktepe
) yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını
, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İstanbul'da tahmin edilen sıcaklıklar:
8 Temmuz- Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 23, en yüksek 28 derece.
9 Temmuz- Parçalı Bulutlu; en düşük 21, en yüksek 30 derece.
10 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 22, en yüksek 29 derece.
11 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 23, en yüksek 31 derece.
12 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 22, en yüksek 32 derece.
METEOUYARI KODU: SARI
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır."
- İstanbul