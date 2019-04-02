Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliğinden Msü Sınavına İlişkin Açıklama

İstanbul Valiliğinden Msü Sınavına İlişkin Açıklama

50 dakika önce

İSTANBUL Valiliği, Pazar günü yapılacak olan 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

İstanbul Valiliğinden Msü Sınavına İlişkin Açıklama, System.String[]
İSTANBUL Valiliği, Pazar günü yapılacak olan 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "ÖSYM Başkanlığınca, 07.04.2019 Pazar günü yapılacak 2019-MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) sınavı nedeniyle sınava katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya T.C Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için 'Sınav Giriş Belgesi' ile 2 adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni T.C Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere 'Geçici Kimlik Belgesi' verilecektir." denildi. 

Açıklamada, "Bu nedenle; ilimizdeki tüm İlçe Nüfus Müdürlükleri 06.04.2019 Cumartesi günü 09.00-15.00 saatleri arasında;

Kadıköy, Beyoğlu, Üsküdar, Fatih, Avcılar, Esenler ve Gaziosmanpaşa İlçe Nüfus Müdürlükleri de sınavın yapılacağı 07.04.2019 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır." ifadeleri yer aldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:41 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Orkun Kökçü İçin Abisinden Beşiktaş Açıklaması İBB'den İmamoğlu'nun, "Dosyalar Kaçırılıyor" İddialarına Yanıt: Tamamen İftiradır Bahçeli'den Çok Konuşulacak Yeni Seçim Sistemi Önerisi: Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Seçelim Son Dakika! İstanbul'da 3 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 18:31:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliğinden Msü Sınavına İlişkin Açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]