İstanbul Valiliğinden Msü Sınavına İlişkin Açıklama
50 dakika önce
İSTANBUL Valiliği, Pazar günü yapılacak olan 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
İSTANBUL Valiliği, Pazar günü yapılacak olan 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Açıklamada, "ÖSYM Başkanlığınca, 07.04.2019 Pazar günü yapılacak 2019-MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) sınavı nedeniyle sınava katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya T.C Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için 'Sınav Giriş Belgesi' ile 2 adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni T.C Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere 'Geçici Kimlik Belgesi' verilecektir." denildi.
Açıklamada, "Bu nedenle; ilimizdeki tüm İlçe Nüfus Müdürlükleri 06.04.2019 Cumartesi günü 09.00-15.00 saatleri arasında;
Kadıköy, Beyoğlu, Üsküdar, Fatih, Avcılar, Esenler ve Gaziosmanpaşa İlçe Nüfus Müdürlükleri de sınavın yapılacağı 07.04.2019 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır." ifadeleri yer aldı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:41 Kaynak: DHA
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