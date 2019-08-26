İstanbul Valiliğinden okullarda kayıt parası toplanmasına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Okullarda kayıt esnasında velilerimizden hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecektir. Bu konuda kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde hareket eden ilgililer hakkında valiliğimizce toplam 55 adet inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.



İstanbul Valiliği yeni eğitim öğretimin başlamasına kısa bir süre kala, okullarda bağış adı altında toplanan kayıt parasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Hiçbir şekilde velilerden ücret talep edilmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, kanun ve yönetmeliğe aykırı hareket eden ilgililer hakkında inceleme ve soruşturma başlatılacağı belirtildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamalara şu ifadelere yer verildi:



"2019-2020 eğitim ve öğretim yılının açılışına hazırlandığımız bu günlerde; Valiliğimize yapılan çeşitli başvurular ve basında yer alan bazı haberlerde; okul idareleri tarafından öğrenci kayıtları sırasında bağış adı altında velilerden kayıt parası talep edildiği iddia edilmiştir. Anayasa'nın 42'nci maddesi 'İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır' hükmünü emreder. Aynı zamanda MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nin Birlik Gelirleri başlıklı 15'inci maddesinin 2'nci fıkrasında, 'Birlikler, velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz. Ayrıca bakanlık tarafından yürütülen proje ve yapılan protokoller kapsamında okul ve kurumlarda yapılacak faaliyetlerden ücret talep edilemez' hükmü yer almaktadır. Bu nedenle kayıt esnasında velilerimizden hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecektir. Bu konuda yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde hareket eden ilgililer hakkında Valiliğimizce toplam 55 adet inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Bunlardan 7'si sonuçlandırılmış olup, 3 idareciye 'idarecilik görevinin alınması' teklifi getirilmiş, 4 idareciye de muhtelif disiplin cezaları verilmiştir. 48 dosyanın soruşturması halen devam etmektedir. Okullarımıza velilerimizin yaptıkları gönüllü bağışlar haricinde; okul idarecileri veya okul aile birliği yöneticileri tarafından, hiçbir velimizden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyecektir. Yasal mevzuata aykırı hareket eden okul idarecilerine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek, Valiliğimize ulaşan ihbar ve şikayetler ivedilikle değerlendirilerek, ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılacaktır." - İSTANBUL