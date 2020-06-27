İstanbul Valiliğinden patlama açıklaması: 1 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

İstanbul Valiliğinden patlama açıklaması: 1 ölü, 10 yaralı
İstanbul Valiliği Bahçelievler'de bir tekstil atölyesinde meydana gelen gaz sıkışması patlamasında bir kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin ise hafif şekilde yaralanarak tedavi altına alındığını duyurdu.
İstanbul Valiliği Bahçelievler'de bir tekstil atölyesinde meydana gelen gaz sıkışması patlamasında bir kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin ise hafif şekilde yaralanarak tedavi altına alındığını duyurdu.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın saat 04.55'de Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi No: 62'de bulunan bir tekstil atölyesinde meydan geldiği belirtildi. Açıklamanın devamında ise "Olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekibi ve polis sevk edilmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle meydana gelen yangın söndürülmüştür. Binanın üst katlarından panik halinde dışarı çıkarken hafif yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilmiş, yabancı uyruklu 1 şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Binada yangın sonrası soğutma çalışmaları tamamlanmış ve tedbir amaçlı olarak tahliye çalışması yapılarak bina boşaltılmıştır. Bahçelievler ilçemize geçmiş olsun. Olay ile ilgili inceleme ve soruşturma yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:07 Kaynak: İHA
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