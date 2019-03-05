Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliğinden Patlama Açıklaması

İstanbul Valiliğinden Patlama Açıklaması

50 dakika önce

İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa'da meydana gelen patlamaya el yapımı patlayıcının (EYP) neden olduğun açıkladı.

İstanbul Valiliğinden Patlama Açıklaması, System.String[]
İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa'da meydana gelen patlamaya el yapımı patlayıcının (EYP) neden olduğun açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bu sabah Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi Kaynak Sokak'ta (S.A.) adlı bayanın çöpten aldığı kovayı kaldırıma bıraktığı sırada bir patlama meydana gelmiş, olayda 1 kişi yaralanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ilk incelemede EYP olduğu değerlendirilen patlamada yaralanan vatandaşımız tedavi altına alınmış olup, gerekli tahkikata başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:38 Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, İstanbul, 3. Sayfa
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