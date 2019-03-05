İstanbul Valiliğinden Patlama Açıklaması
50 dakika önce
İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa'da meydana gelen patlamaya el yapımı patlayıcının (EYP) neden olduğun açıkladı.
İstanbul
Valiliği, Gaziosmanpaşa
'da meydana gelen patlamaya el yapımı patlayıcının (EYP) neden olduğun açıkladı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bu sabah Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi Kaynak Sokak'ta (S.A.) adlı bayanın çöpten aldığı kovayı kaldırıma bıraktığı sırada bir patlama meydana gelmiş, olayda 1 kişi yaralanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yapılan ilk incelemede EYP olduğu değerlendirilen patlamada yaralanan vatandaşımız tedavi altına alınmış olup, gerekli tahkikata başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:38 Kaynak: İHA
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