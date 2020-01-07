İstanbul Valiliğinden pistten çıkan uçakla ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Valiliğinden pistten çıkan uçakla ilgili açıklama - Son Dakika

İstanbul Valiliğinden pistten çıkan uçakla ilgili açıklama

6 saat önce

İstanbul Valiliği, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kötü hava şartları nedeniyle pistten çıkan uçak ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Valiliğinden pistten çıkan uçakla ilgili açıklama, System.String[]

İstanbul Valiliği, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kötü hava şartları nedeniyle pistten çıkan uçak ile ilgili açıklama yaptı.


İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri Şarja - İstanbul seferini yapan özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, bugün 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Sabiha Gökçen, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:27 Kaynak: İHA
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