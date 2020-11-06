İstanbul Valiliğinden sanayi kuruluşları mesai saati açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valiliğinden sanayi kuruluşları mesai saati açıklaması
06.11.2020 21:04
İSTANBUL Valiliği, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarında mesai saati başlangıcı 07.00 olmak kaydıyla çalışma bitiş saatlerini belirleme yetkisinin firmaların takdirinde olduğunu duyurdu.
İSTANBUL Valiliği, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarında mesai saati başlangıcı 07.00 olmak kaydıyla çalışma bitiş saatlerini belirleme yetkisinin firmaların takdirinde olduğunu duyurdu.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 4 Kasım 2020 tarih ve 100 sayılı kararının 4. maddesinde organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00-16.00 olarak düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Mesai saati başlangıcının 07.00 olması kaydıyla fazla mesai veya vardiyalı çalışma yapmak isteyen firmalarımızın mesai bitiş saatlerini belirleme yetkisi kendi takdirlerindedir." ifadelerine yer verildi.
- İstanbul
Son Dakika Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı Prof. Dr. Güner Sönmez, koronadan ölüm riskinin nasıl arttığını açıkladı: Yüksek viral yük, ölüm riskini artırır Antrenmanda sakatlanan Fenerbahçeli Sosa, maç kadrosundan çıkarıldı Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor Son Dakika: Türkiye'de 6 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 83 kişi vefat etti, 2436 yeni hasta tespit edildi Metrobüste cinsel saldırı davasında savcı mütalaasını açıkladı: Şahsa ait iç çamaşırı ve pantolonda sperm hücreleri tespit edildi Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar