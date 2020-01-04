İstanbul Valiliğinden şehit cenazesine ilişkin açıklama - Son Dakika
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İstanbul Valiliğinden şehit cenazesine ilişkin açıklama

6 saat önce

İstanbul Valiliği, Pençe-3 Harekatında terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Berkay Işık'ın cenaze merasimine katılım konusunda açıklamada bulundu.

İstanbul Valiliğinden şehit cenazesine ilişkin açıklama, System.String[]

İstanbul Valiliği, Pençe-3 Harekatında terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Berkay Işık'ın cenaze merasimine katılım konusunda açıklamada bulundu. Basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, "Ülkemizin bekası uğrunda şehadete eren Berkay Işık şehidimizin ilimizde düzenlenen cenaze merasimine, bütün şehitlerimize gösterilen ilgi ve hassasiyet aynı şekilde gösterilmiştir" denildi.


İstanbul Valiliği, Pençe-3 Harekatında terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Berkay Işık'ın cenaze merasimine katılım konusunda basın açıklaması yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada basın yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, "Ülkemizin bekası uğrunda şehadete eren Berkay Işık şehidimizin ilimizde düzenlenen cenaze merasimine, bütün şehitlerimize gösterilen ilgi ve hassasiyet aynı şekilde gösterilmiştir" denildi.


Açıklamanın tam metni şu şekilde:


"Bazı basın yayın organlarında, Pençe-3 Harekatında terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen P. Söz. Er Berkay Işık'ın cenaze merasimine katılım konusunda asılsız haber ve yorumlar yer almıştır. Şehidimizin naaşı, 3 Ocak 2020 Cuma günü İkitelli Cemevinde düzenlenen merasimle, toprağa verilmek üzere memleketi olan Tokat ilimize uğurlanmıştır. Şehidimizin cenaze merasimine; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Hakan Yiğittürk, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu ile siyasi partiler, üniversiteler, yerel yönetimler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ve mesleki teşekküllerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaşımız iştirak etmiştir. Ülkemizin bekası uğrunda şehadete eren Berkay Işık şehidimizin ilimizde düzenlenen cenaze merasimine, bütün şehitlerimize gösterilen ilgi ve hassasiyet aynı şekilde gösterilmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileriz." - İSTANBUL

Berkay Şahin, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:24 Kaynak: İHA
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