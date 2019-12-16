İstanbul Valiliğinden Sultangazi'deki bir apartmana yazılan yazıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valiliğinden Sultangazi'deki bir apartmana yazılan yazıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valiliğinden Sultangazi'deki bir apartmana yazılan yazıya ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Sultangazi'de bir apartmanın merdiven boşluğuna kalemle "(X) işareti ve gebereceksin" yazılmasıyla ilgili, aynı apartmanda yaşayan bir kadın gözaltına alındı.

İstanbul Valiliğinden Sultangazi'deki bir apartmana yazılan yazıya ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Sultangazi'de bir apartmanın merdiven boşluğuna kalemle "(X) işareti ve gebereceksin" yazılmasıyla ilgili, aynı apartmanda yaşayan bir kadın gözaltına alındı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dün Sultangazi ilçesindeki bir apartmanın merdiven boşluğuna kalemle "(X) işareti ve gebereceksin" yazılmasıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

Yazıyı yazan şüphelinin söz konusu apartmanda ikamet eden İ.G. adlı kadın olduğu tespit edilirken, kadın gözaltına alındı.

Şüphelinin, ifadesinde; "Konunun apartmandaki 'çöp ve aidat' husumetinden kaynaklandığını, bir anlık öfkeyle komşusunu 'korkutmak için' yazdığını ve yine kendisinin sildiğini, yazdıklarının herhangi bir mezhepsel ayrılık veya başka bir maksat taşımadığını ve yaşananlardan pişmanlık duyduğunu" beyan ettiği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:56 Kaynak: AA
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