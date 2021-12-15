İstanbul Valiliğinden tanker arızasıyla ilgili açıklama - Son Dakika

İstanbul Valiliği İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevki'inde yaşanan tanker arızası ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevki'inde 'Ahmet Telli' isimli tankerin arıza yaşaması ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevki'inde Ahmet Telli isimli tankerin makine arızası yaşaması nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma römorkörleri ve Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü olarak askıya alınmıştır" denildi.

(İHA)