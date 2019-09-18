Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliğinden Tuzla'daki yangın ile ilgili açıklama: "Fabrika içindeki kazanın infilak...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İstanbul Valiliğinden Tuzla'daki yangın ile ilgili açıklama: "Fabrika içindeki kazanın infilak...

35 dakika önce

- İstanbul Valiliği'nde Tuzla'daki yangın ile ilgili açıklama: "Fabrika içindeki kazanın infilak etmesi sonucu iki itfaiyecimiz yaralandı"İSTANBUL - İstanbul Valiliği Tuzla'daki yangın ile ilgili açıklama yaparak, fabrika içindeki kazanın infilak etmesi sonucu iki itfaiyecimiz...

- İstanbul Valiliği'nde Tuzla'daki yangın ile ilgili açıklama: "Fabrika içindeki kazanın infilak etmesi sonucu iki itfaiyecimiz yaralandı"

İSTANBUL - İstanbul Valiliği Tuzla'daki yangın ile ilgili açıklama yaparak, fabrika içindeki kazanın infilak etmesi sonucu iki itfaiyecimiz yaralandığını belirtti.

İstanbul Valiliğinden Tuzla'daki yangın ile ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle, " İtfaiye, AFAD ve UMKE yetkililerinden alınan bilgilere göre; Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren asfalt ve kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikada bugün saat 11.40'sıralarında yangın meydana gelmiştir.

Sözkonusu yangına; itfaiye, 112 ACİL, AFAD KBRN ve UMKE KBRN ekipleri ile Orman Yangın Söndürme ekiplerince müdahale edilmektedir.Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan 2'si itfaiye personeli olmak üzere 7 kişi etkilenerek hastaneye sevk edilmiş, yapılan ayakta müdahale sonrası taburcu edilmişlerdir. Ayrıca fabrika içerisindeki bir kazanın infilak ederek itfaiye aracına isabet etmesi neticesinde yaralanan 2 itfaiyecimiz de 112 ekiplerimizce hastaneye sevk edilmiştir.

İstanbul Valiliğinden Tuzla'daki yangın ile ilgili açıklama: Fabrika içindeki kazanın infilak...

İstanbul, Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan seçim açıklaması: İktidara giden yolların taşlarını örecek bir çalışmayı başlatıyoruz
İstanbul valiliği: 315 kaçak yapımının yıkımı tamamlandı Tuzla'da yanan polyester fabrikasının sahiplerinden açıklama geldi! Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 21:55:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliğinden Tuzla'daki yangın ile ilgili açıklama: "Fabrika içindeki kazanın infilak...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]