Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Heybeliada'da çıkan yangında 1 hektarlık alanda...
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İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Heybeliada'da çıkan yangında 1 hektarlık alanda...

1 saat önce

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Heybeliada'da çıkan yangında 1 hektarlık alanda kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtilerek,Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Heybeliada'da çıkan yangında 1 hektarlık alanda kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtilerek,Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:11 Kaynak: İHA
Heybeliada, İstanbul, 3. Sayfa
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