İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Heybeliada'da çıkan yangında 1 hektarlık alanda...
1 saat önce
İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Heybeliada'da çıkan yangında 1 hektarlık alanda kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtilerek,Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:11 Kaynak: İHA
Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Heybeliada
'da çıkan yangında 1 hektarlık alanda kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtilerek,Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. - İSTANBUL
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