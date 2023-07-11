İstanbul Valiliği'nden yüksek sıcaklık uyarısı! 11 ile 16 saatleri arasına dikkat çekildi - Son Dakika
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İstanbul Valiliği'nden yüksek sıcaklık uyarısı! 11 ile 16 saatleri arasına dikkat çekildi

11.07.2023 09:59

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiğini belirterek, sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Meteorolojik verilere göre yarından itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine girmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiğini belirterek, sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Özellikle yaşlıların ve çocukların saat 11.00-16.00 arasında güneşe çıkmaması istendi.

"5-10 DERECE ÇIKACAK"

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarından itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine girmesinin öngörüldüğü belirtildi. Açıklamada, "11 Temmuz 2023 Salı günü Trakya'dan başlayarak bölgemizin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ilimizde beklenen sıcaklık (°C); İstanbul : 32-36

SAAT VERİLDİ

Sıcak hava dalgası nedeniyle, bölgemizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı
Kaynak: AA
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Son Dakika Yaşam İstanbul Valiliği'nden yüksek sıcaklık uyarısı! 11 ile 16 saatleri arasına dikkat çekildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği'nden yüksek sıcaklık uyarısı! 11 ile 16 saatleri arasına dikkat çekildi - Son Dakika
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