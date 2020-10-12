İstanbul Valiliğinden yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valiliğinden yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin açıklama Açıklaması

12.10.2020 09:53
İstanbul Valiliğinden yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

İstanbul Valiliği, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında liselerin hazırlık ve 12. sınıfları, ortaokul ve İmam-Hatip ortaokullarının 8. sınıfları ile okul öncesi ve ilkokulların tüm sınıflarında yüz yüze eğitim-öğretime başlandığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında liselerin hazırlık ve 12. sınıfları, ortaokul ve İmam-Hatip ortaokullarının 8. sınıfları ile okul öncesi ve ilkokulların tüm sınıflarında yüz yüze eğitim-öğretime başlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını sonrasında Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı önerileri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla Türkiye'de yüz yüze eğitimin başladığı, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İstanbul'da okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfların 21 Eylül'de ders başı yaptığı hatırlatı.

Bugün de liselerin hazırlık ve 12. sınıfları, ortaokul ve İmam-Hatip ortaokullarının 8. sınıfları ile okul öncesi ve ilkokulların tüm sınıflarında yüz yüze eğitim-öğretime başlandığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi.

"İstanbul'da 815 resmi 794 özel olmak üzere 1609 lisemizin hazırlık ve 12. sınıflarında eğitim gören 176 bin 734 öğrencimiz, haftada 2 gün ve günde 8 saat olmak üzere haftada toplam 16 saat yüz yüze eğitim göreceklerdir.

İlimizdeki 1087 resmi, 574 özel olmak üzere toplam 1661 ortaokulumuzun 8. sınıfındaki 209 bin 750 öğrencimiz haftada 2 gün ve günde 6 saat olmak üzere toplam 12 saat eğitim görecekler.

İmam-Hatip ortaokullarımızın 8. sınıfları 2 gün ve günde 7 saat olmak üzere haftada 14 saat eğitim göreceklerdir."

Açıklamada, İstanbul'daki 994 resmi, 518 özel olmak üzere toplam 1512 okulda 114 bin 605 anasınıfı, 920 bin 559 ilkokul olmak üzere 1 milyon 35 bin 164 öğrencinin bulunduğu ifade edildi.

"Çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak"

Anaokulları ve anasınıflarının haftada 5 gün, günde 6 etkinlik saati olmak üzere haftada toplam 30 saat yüz yüze eğitim alacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1, 2, 3 ve 4. sınıflarda okuyan ilkokul öğrencilerimiz ise haftada 2 gün, günde 6 saat olmak üzere haftada toplam 12 saat yüz yüze eğitim alacakladır. Yüz yüze eğitime başlayacak 87 okulumuzdaki 3 bin 775 özel eğitim öğrencilerine; okul öncesi özel eğitim okullarında 5 gün, günde 6 etkinlik saati olmak üzere haftada 30 saat,

bağımsız özel eğitim okullarındaki tüm kademe ve sınıflarda eğitim gören öğrencilerimiz haftada 2 gün, günlük 6 olmak üzere haftada 12 saat, diğer okul türlerindeki özel eğitim sınıflarında 1,2,3,4 ve 8. sınıflardaki öğrencilerimiz haftada 2 gün, günlük 6 saat olmak üzere haftada toplam12 saat, okul yönetiminin yapacağı planlamaya göre yüz yüze eğitim verilecektir.

Yüz yüze eğitimde dersler 30 dakika, teneffüsler ise 10 dakika olacaktır. Çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacaktır. Yüz yüze işlenemeyen dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir. Okul kantinleri kapalı olacaktır."

Vali Yerlikaya'dan yüz yüze eğitim paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yüz yüze eğitimde ikinci aşamanın başlamasına ilişkin twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Okul öncesi ve ilkokullarda tüm sınıflar, ortaokulların 8, liselerin hazırlık ve 12. sınıfları ile özel eğitim öğrencilerimiz yüz yüze eğitime bugün başlıyor. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve eğitim camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği, İmam Hatip, İstanbul, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliğinden yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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