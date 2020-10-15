İstanbul Valiliğinden Zeytinburnu'ndaki silahlı kavgaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valiliğinden Zeytinburnu'ndaki silahlı kavgaya ilişkin açıklama Açıklaması

15.10.2020 01:09
İstanbul Valiliğinden Zeytinburnu'ndaki silahlı kavgaya ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

İstanbul Valiliğinden, Zeytinburnu'ndaki silahlı kavgaya ilişkin yapılan açıklamada, "Tarafların ayrılması için görevlilerimiz müdahale ettikleri sırada, ellerinde silah ve sopalarla sokağa giren şahıslardan ikisi, hedef gözetmeksizin sağa sola ateş etmişler, bu şahıslardan silahını görevli...

İstanbul Valiliğinden, Zeytinburnu'ndaki silahlı kavgaya ilişkin yapılan açıklamada, "Tarafların ayrılması için görevlilerimiz müdahale ettikleri sırada, ellerinde silah ve sopalarla sokağa giren şahıslardan ikisi, hedef gözetmeksizin sağa sola ateş etmişler, bu şahıslardan silahını görevli polis memuruna doğrultan A.İ, polis memuru tarafından açılan ateş sonucu yaralanmıştır. Yaralı hastanede yapılan tu¨m mu¨dahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir." ifadesi kullanıldı.

Valiliğin açıklamasında, dün saat 18.30 sıralarında 155 Polis İhbar Hattı'na yapılan Zeytinburnu ilçesinde "aile içinde silahlı kavga" ihbarı u¨zerine, hemen olay yerine polis ekibi sevk edildiği belirtildi.

Zeytinburnu Seyitnizam G-4 sokaktaki olay yerine sevk edilen ekip tarafından 30-40 kişilik bir grubun sokak içinde kavga ettiklerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarafların ayrılması için görevlilerimiz müdahale ettikleri sırada, ellerinde silah ve sopalarla sokağa giren şahıslardan ikisi hedef gözetmeksizin sağa sola ateş etmişler, bu şahıslardan silahını görevli polis memuruna doğrultan A.İ, polis memuru tarafından açılan ateş sonucu yaralanmıştır. Yaralı A.İ. hemen hastaneye sevk edilmiş ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgisi bulunmayan ancak açılan ateş sonucu yaralanan B.B. de tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edilmiştir.

Olaya karışan A.B, İ.Ş, N.İ, İ.İ, M.G. ve L.İ. isimli şüpheli şahıslar ile polis memuru gözaltına alınmıştır. Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile 18 fişek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır."

Zeytinburnu, İstanbul, Silah, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliğinden Zeytinburnu'ndaki silahlı kavgaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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