İstanbul Valiliğinin organizasyonuyla liman çalışanlarına iftar verildi - Son Dakika

İstanbul Valiliğinin organizasyonuyla Beylikdüzü Ambarlı Limanı Kumport Terminali'ndeki liman çalışanları iftarda bir araya geldi.

Programda bir konuşma yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Ambarlı Limanı'nın önemine işaret ederek, salgın döneminde çalışanların çok çaba sarf ettiğini ve yorulduğunu söyledi.

Türkiye'nin ithalat ve ihracat rakamlarına dikkati çeken Turagay, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 7,5 milyon beyanname işlem görüyor. İthalat artı ihracat. Bu 7,5 milyon beyannamenin yaklaşık yüzde 7-8'i Ambarlı Limanı'nda işlem görüyor. Türkiye'nin ihracatı artı ithalatı 497 milyar dolar. İstanbul'un ihracatı artı ithalatı 150 milyar dolar. Dolayısıyla İstanbul, Türkiye'mizin ihracatının, ithalatının, dış ticaretinin yüzde 30'unu gerçekleştiriyor. Bu limanımız ise İstanbul'un ihracatının ve ithalatının toplamı olan dış ticaretinin yüzde 22'sini gerçekleştiriyor ve bunları sizler yapıyorsunuz."

Limandaki konteynerlerin yüzlerce, binlerce kilometre uzaklıktan geldiğini anlatan Turagay, "Senede buraya ne kadar konteyner geliyor biliyor musunuz? 1 milyon 800 bin konteyner geliyor. 900 yüz bini ihracat, 900 yüz bini de ithalat konteyneri. Düşünün dile kolay. Bunların hepsi indiriliyor, tasnif ediliyor. 4 limanımızda 7/24 çalışma gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye inanılması, güvenilmesi gerektiğini belirten Turagay, Türkiye'nin geçen yıl yüzde 11 büyüdüğünü, ihracatının 225 milyar dolar olduğunu, bu yıl ise 250 milyar dolarlık ihracat hedeflendiğini vurguladı.

İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı da özellikle İstanbul'daki deniz limanlarının Türkiye'nin en önemli ihracat kapıları olduğunu söyledi.

Limanların özellikle maliyet, fayda analizi açısından değerlendirildiğinde en önemli ulaşım, taşıma yollarından biri olduğunu dile getiren Atlı, "O yüzden limanlar her gün geçtikçe ihtiyaç duyulan kapılardır. Türkiye'mizde de özellikle belli başlı deniz limanlarımız var. İstanbul'da en önemli kapımız Ambarlı Limanı." dedi.

Ambarlı Limanı'nda da özellikle 4 firmanın güzel hizmetler sunduğunu aktaran Atlı, "Özellikle pandemi sonrası Türkiye'nin en önemli ihtiyacı olan ihracatının ve ithalatının önemli kapılarından biri olmayı sürdürüyorlar." ifadesini kullandı.