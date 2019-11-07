Son Dakika Haberleri: İstanbul valilisi yerlikaya'dan lösemili çocuklara videolu mesaj
Son Dakika Güncel İstanbul valilisi yerlikaya'dan lösemili çocuklara videolu mesaj

İstanbul valilisi yerlikaya'dan lösemili çocuklara videolu mesaj

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla lösemili çocuklara videolu bir mesaj gönderdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla lösemili çocuklara videolu bir mesaj gönderdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da yer aldığı videoda, İstanbul Valiliği'nin çeşitli birimlerinden personeller lösemili çocuklara, Yalnız Değilsiniz, Yanınızdayız, Gülümse ve Güçlü Ol mesajları vererek maskelerini taktılar.

İstanbul Valisi Yerlikaya da videodaki mesajında Sevgi en iyi ilaç, sizleri seviyoruz. Her zaman yanınızdayız ifadelerini kullanarak maske taktı.

İstanbul valilisi yerlikaya'dan lösemili çocuklara videolu mesaj

İstanbul Valisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:48 Kaynak: DHA
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