İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "139 yaralı 18 ayrı hastaneye sevk edildi" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: '139 yaralı 18 ayrı hastaneye sevk edildi' - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "139 yaralı 18 ayrı hastaneye sevk edildi"

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pisten çıkan uçakla ilgili yaptığı açıklamada, "139 yaralı 18 ayrı hastaneye sevk edildi" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pisten çıkan uçakla ilgili yaptığı açıklamada, "139 yaralı 18 ayrı hastaneye sevk edildi" dedi.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabiha Gökçen Havaalanı Kriz Merkezi'ndeyiz. 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu. İl Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına göre 139 yaralı 18 ayrı hastaneye sevk edildi" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

İstanbul Valisi, Sabiha Gökçen, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:35 Kaynak: İHA
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