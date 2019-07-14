İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA 15 TEMMUZ ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERLE BULUŞTU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitlerinin ailesi ve gazilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Yerlikaya, konuşmasında, "Bugünümüzü ve geleceğimizi şehitlerimize, gazilerimize, milletimizin kahraman duruşuna borçluyuz" dedi.İstanbul Valiliği tarafından organize edilen akşam yemeği Yeşilköy 'de bir otelin toplantı salonunda gerçekleşti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde yapılan yemeğe çok sayıda 15 Temmuz Şehidi yakını, gaziler, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu , İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan , İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve çok sayı idari ve mülki amir katıldı. Film gösterimi ile başlayan program Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Bu sırada salonunda bulunan bazı şehit yakınları ve gaziler gözyaşlarını tutamadı.

"TÜRKİYE MEYDANLARDA TEK YUMRUKTU"

Daha sonra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya salonda bulunanlara hitap etti. Kalkışma gecesi şehit olanların yakınlarına başsağlığı, gazilere de Allah'ta şifa dileyerek başlayan Yerlikaya, "15 Temmuz'un 3. Yılını idrak ediyoruz. Yaramız hala çok taze. Yaramız hala çok derin. Türkiye'nin en uzun gecesini 3 yıl önce yaşadık. O karanlık gecede FETÖ'cü hainler iş başındaydı. 15 Temmuz sadece bir darbe değil, aynı zamanda bir işgal girişimiydi. Asker kılığına girmiş katiller, vatanımızı işgale yeltendi. Gazi Meclisimizi bombaladılar. Külliyeyi bombaladılar. Sokakları, caddeleri, meydanları ateş altına aldılar. Cumhurbaşkanımızın canına kast ettiler. Ankara'daki özel harekat dairesinde kahramanlarımızı şehit ettiler. Bizim tanklarımızı, bizim uçaklarımızı, bizim silahlarımızı, bize çevirdiler. Üzerinde muskadan başka bir şey taşımayan kardeşlerimizin üstüne yaylım ateşi açtılar. İstanbul'da; 99 kardeşimiz şehadet şerbeti içti. 1029 kardeşimiz vatan için serden geçti. O gece 251 kez şehit düştük. 2 bin 757 kez gazi olduk. 'Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak' diyen bir milleti, sindirebileceklerini sandılar. Milletimiz, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydana çıktı. Öldüremeyecekleri kadar çoktuk. Kiminiz Köprüde... Kiminiz Saraçhane'de... Kiminiz Vatan'da... Türkiye meydanlarda tek yumruktu." diye konuştu.

"FETÖ'CÜ HAİNLER, BOYUNLARINDAKİ İHANET TASMASIYLA CEZALARINI ÇEKİYOR"

Yerlikaya, "O gece uyusaydık… Bir daha uyanamazdık. O gece uyusaydık. Vatansız, bayraksız, ezansız kalırdık. Minarelerden çınlayan 'Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke ya Rasulallah' sadasıyla dirildik. O gece... Çıplak ellerimizle, Tarihin en büyük destanlarından birini yazdık. O gece... Türkiye'nin kaderini değiştirdik, kardeşlerim. O gece, bozkırların, kederli nehir yollarının, sonsuzluğun ortasında kımıldanmadan duran atların, şehirlerin ve toprağın bahtını değiştirdik. O gece; cesaret olduk, destan olduk; hainleri bir kez daha topraklarımızdan kovduk. O gece, biz kazandık kardeşlerim. Düşmanı bir kez daha yendik. Vatanı hainlere teslim etmedik. FETÖ'cü hainler, boyunlarındaki ihanet tasmasıyla cezalarını çekiyor. Ahirette ise, sonsuz bir cehennem onları bekliyor. Bunlarla mücadelemiz, dünyada da ukbada da devam edecek. Vatan Nöbetimiz hiç bitmeyecek. Kardeşlerim, biz 'Ya İstiklal ya Ölüm' demiş bir milletiz. 15 Temmuz'da öyle dedik. O zafer gününde; İstiklal, demokrasi, birlik ahdimizi yeniledik. Türkiye'nin yazdığı kahramanlık destanı, dünya demokrasileri için büyük bir derstir. Türkiye bu şuurla, birlik ve kardeşlik içinde geleceğe yürümektedir." diye konuştu.

"BUGÜNÜMÜZÜ VE GELECEĞİMİZİ ŞEHİTLERİMİZE, GAZİLERİMİZE, MİLLETİMİZİN KAHRAMAN DURUŞUNA BORÇLUYUZ"

15 Temmuz destanını yazanlar arasında ayrım yapmadıklarını ifade eden Yerlikaya, "Ne FETÖ'cü hainleri unutacağız. Ne aziz kahramanlarımızı... Ay yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalandıkça 15 Temmuz Destanı'nı hafızamızdan çıkarmayacağız. 15 dakikada tank operatörü olan şoför kardeşlerimizi... Tarlasını yakarak F-16'ları uçurmayan Kahraman Kazanlı kardeşlerimizi... Öleceğini bile bile haini alnının çatından vuran Ömer'i... Ömer'leri unutmayacağız. Onlar, vatanımıza, istiklalimize, millet hakimiyetine düzenlenen suikasta karşı; canlı kalkan oldular. Demokratik ve hür bir ülkede; insanca, onurlu bir hayat sürebilmek için şehit oldular. Bugünümüzü ve geleceğimizi şehitlerimize, gazilerimize, milletimizin kahraman duruşuna borçluyuz." şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuşmasını sonunda şunları söyledi:

'Gururluyuz! Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal.' derken, bunun gereğini yapmış bir nesil olarak artık daha güçlüyüz. Değerli Kardeşlerim, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi: Bayrağımızı indiremeyecekler. Ezanımızı susturamayacaklar. Vatanımızı bölemeyecekler. Bize diz çöktüremeyecekler. Allah hainlere fırsat vermesin, Allah bizi kahramansız bırakmasın. Allah bizi sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakmasın. 15 Temmuz'da canı pahasına vatanı koruyan; şehitlerimize minnettarız. Gazilerimize minnettarız. Sizlere minnettarız. 82 milyon Türkiye'ye minnettarız.

Görüntü dökümü:

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-Vali Yerlikaya'nın gelişi

-Salondan genel ve detaylar

-Film gösterimi

-Kuran-ı Kerim tilaveti

-Valinin konuşması





- Meriç