İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019'da 118 bin 432 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 37 bin... - Son Dakika

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019'da 118 bin 432 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 37 bin...
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019'da 118 bin 432 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 37 bin 582'sinin sınır dışı edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:50 Kaynak: AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019'da 118 bin 432 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 37 bin 582'sinin sınır dışı edildiğini açıkladı.
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