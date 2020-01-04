İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019'da 118 bin 432 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 37 bin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019'da 118 bin 432 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 37 bin... - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019'da 118 bin 432 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 37 bin...

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019'da 118 bin 432 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 37 bin 582'sinin sınır dışı edildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019'da 118 bin 432 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 37 bin..., System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019'da 118 bin 432 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 37 bin 582'sinin sınır dışı edildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:50 Kaynak: AA
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