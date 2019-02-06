İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "8 Katın 3 Katının İskansız Olduğunu Öğrendik."
1 saat önce
IHAAW175511-ASA/06-02-2019- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "8 katın 3 katının iskansız olduğunu öğrendik.
IHAAW175511-ASA/06-02-2019
- İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya: "8 katın 3 katının iskansız olduğunu öğrendik." 06.02.2019 17: 55: 11 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:06 Kaynak: İHA
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