Son Dakika Haberleri: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "8 Katın 3 Katının İskansız Olduğunu Öğrendik."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "8 Katın 3 Katının İskansız Olduğunu Öğrendik."

1 saat önce

IHAAW175511-ASA/06-02-2019- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "8 katın 3 katının iskansız olduğunu öğrendik.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:
IHAAW175511-ASA/06-02-2019

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "8 katın 3 katının iskansız olduğunu öğrendik." 06.02.2019 17: 55: 11 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:06 Kaynak: İHA

İstanbul Valisi, 3. Sayfa
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