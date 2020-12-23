İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

23.12.2020 11:47

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA İstanbul Haberleri Editörü Cemal Coşkun, valilik binasında oylamaya katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına ve oylamada yer alan fotoğraflara ilişkin bilgi verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Vali Yerlikaya, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı. Vali Yerlikaya fotoğraf seçiminde İstanbul'da çekilen karelere öncelik verdi.

"Haber" kategorisinde tercihini Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Yerlikaya, "spor" kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un zaferi" isimli fotoğrafına, "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam" adlı fotoğrafına oy verdi.

İstanbul'un hizmetinde olduğunu ve bunun gayreti içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Yerlikaya, oylamaya dair yaptığı değerlendirmede, "Bir İstanbul hizmetkarı olarak burada baktığım birbirinden güzel ve seçilmesi zor olan resimler içerisinde ben haber alanında Ayasofya'mızın açılışını gösteren resmi, müsaadenizle seçmek istiyorum. Duygusalım, seviyorum ve bu açılışa tanık olduğum için de kendimi şanslı addediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra aslına rücu etmesine vesile olduğuna vurgu yapan Yerlikaya, "Büyük bir hizmet, bütün inananların gönlü ve gözü o gün cami ile buluşmaktaydı. Açıldığı günden bu yana da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla da 24 saat hizmet veriyor." diye konuştu.

Daha önce müze olarak hizmet veren caminin eskiden olduğu gibi turistlere açık olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, camide rehberlik hizmetinin de ücretsiz verildiğinin altını çizdi.

"Kusursuz bir yarış düzenlendi"

İstanbul Valisi Yerlikaya, "spor" kategorisindeki tercihine ilişkin ise şunları söyledi:

"Pandemi ile mücadele ettiğimiz bu zor günlerde İstanbul'da hep birlikte bir güzelliğe imza attık. 9 yıl aradan sonra Formula 1 yarışı Türkiye Grand Prix'i Intercity İstanbul Park'ta koşuldu. Bizim için gerçekten özel bir gün. Hamilton bu yarışı kazandı ve burada sezonun şampiyonluğunu ilan etti. Hem bu yarışı kazandı hem de 2020 yılının şampiyonluğunu kazandı.

Devletimiz, hükümetimiz, şehrimiz el birliği yaptı ve yüz akıyla kusursuz bir yarış düzenlendi. Bunu etkili ve yetkili herkes altını çizerek teslim ettiler. Temennimiz Türkiye'miz ve özellikle şehrimizin tanıtımı için büyük bir amaca hizmet eden bu güzel yarışın önümüzdeki yıldan itibaren kesintisiz İstanbul'umuzda seyircileriyle beraber bizzat izlenmesi, yaşanması ve oyumu 'spor' alanında 'Hamilton'un zaferi'nden yana kullanıyorum."

"Bu resmin anlamı çok büyük"

"Yaşam" kategorisinde de birbirinden güzel fotoğraflar bulunduğuna işaret eden Yerlikaya, şöyle devam etti:

"('6 güzel adam' başlıklı fotoğraf) Burada 6 güzel büyüğümüz var. Kovid-19, bizi zorlayan, hepimizin yaşamla ilgili gördüğümüz, göreceğimiz bütün kurallarımızı yeniden gözden geçirmemize, ona göre ayarlamamıza vesile olan bir salgın. Öyle anlar geldi ki, sokaklara nisan ve mayıs ayında toplam 25 gün çıkmadığımız günler oldu. Daha sonra da yaşça 65 yaş ve üstü yaşlılarımız, özellikle riskli grup oldukları için Bilim Kurulumuz ve Bilim Kurulunun ışığında Sağlık Bakanlığımızın aldığı kararlar gereği epey bir zaman onlar dışarı çıkamadılar. Özlemleri büyüktü.

Göstergeler ve pozitif vaka sayıları, yatan sayılarımızdaki cesaretle artık Bilim Kurulunun önerisi ve Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu kararla Türkiye genelinde saat 11.00-15.00 arasında 10 Mayıs tarihinde ilk kez 'Bismillah' diyerek dışarı çıkabildiler. Burada 65 yaş ve üstü büyüklerimizin, 6 güzel büyüğümüzün sevinçlerini, dışarıda hiç kimsenin olmadığı bir yolda içlerinden geldiği gibi gayet güzel hareketlerini görüyoruz. Burada bir sevinç var, burada bir özlem var. Bence bu resmin anlamı çok büyük.

Tabii benim için bir anlamı daha var, bu resim İstanbul'da çekilmiş. Dolayısıyla bağışlayın beni, üç kategoride seçtiğim resimlerin her biri benim için daha anlamlı çünkü İstanbul'da yaşanmış. Ben bu kareleri çeken arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

"AA, Türkiye'nin göz bebeği"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bir asırlık tecrübeye sahip Anadolu Ajansının Türkiye'nin göz bebeği olduğunu ve çalışmalarıyla dünya çapında rüşdünü ispat ettiğini vurgulayarak, "Sadece ülkemizde değil, dünyada bu yılın bütün aylarına imza atmış resimler özenle, titizlikle seçilmiş. Anadolu Ajansını tebrik ediyorum. Buradaki resimlerden o üç kategoride seçim yapmakta geçen sene de zorlandık, her zaman zorlandık. Çok titiz çalışan bir teşkilat olduğunu söylemek istiyorum." diye konuştu.

Yerlikaya, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasının güzel bir gelenek olduğunu, oylamaya ne zaman katılsa o yılın bittiğini ve yeni yılın kapısının aralandığını hissettiğini sözlerine ekledi.

Oylamanın ardından AA İstanbul Haberleri Editörü Cemal Coşkun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan, "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" ve "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanları" kitapları ile ajanda hediye etti.

Vali Yerlikaya da Coşkun'a İstanbul'un siyah-beyaz nostaljik fotoğraflarının yer aldığı "İstanbul" kitabını armağan etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

İstanbul Valisi, Cemal Coşkun, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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