Twitter hesabından ziyaretine ilişkin paylaşımda bulunan Yerlikaya, "Hayat, geleceğimiz olan yavrularımızla birlikteyken bayram. Ataşehir Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu'nda sevgili öğrencilerimizle birlikte şarkılar söyledik, oyunlar oynadık, fidanlar diktik, atölyelerde etkinlikler yaptık ve hayat bayram oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ali Yerlikaya, İstanbul, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ataşehir Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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