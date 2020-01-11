İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başta AFAD Koordinasyon Merkezi olmak üzere 155, 156, 112, 110 ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başta AFAD Koordinasyon Merkezi olmak üzere 155, 156, 112, 110 ve... - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başta AFAD Koordinasyon Merkezi olmak üzere 155, 156, 112, 110 ve...

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başta AFAD Koordinasyon Merkezi olmak üzere 155, 156, 112, 110 ve diğer çağrı merkezlerine deprem sonrasında, şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir çağrı gelmediğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başta AFAD Koordinasyon Merkezi olmak üzere 155, 156, 112, 110 ve..., System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başta AFAD Koordinasyon Merkezi olmak üzere 155, 156, 112, 110 ve diğer çağrı merkezlerine deprem sonrasında, şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir çağrı gelmediğini duyurdu. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:22 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başta AFAD Koordinasyon Merkezi olmak üzere 155, 156, 112, 110 ve... - Son Dakika
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