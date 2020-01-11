İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başta AFAD Koordinasyon Merkezi olmak üzere 155, 156, 112, 110 ve... - Son Dakika
Son Dakika›Güncel›İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başta AFAD Koordinasyon Merkezi olmak üzere 155, 156, 112, 110 ve... - Son Dakika
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başta AFAD Koordinasyon Merkezi olmak üzere 155, 156, 112, 110 ve...
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başta AFAD Koordinasyon Merkezi olmak üzere 155, 156, 112, 110 ve diğer çağrı merkezlerine deprem sonrasında, şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir çağrı gelmediğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başta AFAD Koordinasyon Merkezi olmak üzere 155, 156, 112, 110 ve diğer çağrı merkezlerine deprem sonrasında, şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir çağrı gelmediğini duyurdu. - İSTANBUL
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11.1.2020 23:34:45. #1.11#
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