BAYRAMPAŞA'DA AMBULANSA YOL VERMEYEN MİNİBÜS ŞOFÖRÜNE CEZA - Son Dakika
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BAYRAMPAŞA'DA AMBULANSA YOL VERMEYEN MİNİBÜS ŞOFÖRÜNE CEZA

28.08.2022 19:16

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa'da siren çalan ambulansa yol vermediği kameraya yansıyan minibüs şoförüne para cezası verildiğini ve hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa'da siren çalan ambulansa yol vermediği kameraya yansıyan minibüs şoförüne para cezası verildiğini ve hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak ilerleyen ambulans şoförü, önünde ilerleyen minibüs şoföründen korna çalarak yol istedi. Siren sesine rağmen ambulansa yol vermeyen şoförü ambulans çalışanları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, minibüs şoförünün arkasından gelen ambulansa yol vermediği görülüyor. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ambulans çalışanının Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa. Hala vermiyor, o kadar kornaya rağmen, ısrarla dediği duyuluyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası verildi. Hakkında adli işlem başlatıldı. O ambulansta hepimizin canından çok sevdikleri olabilir. Lütfen! ambulans, itfaiye gibi araçlarımız can kurtarmak için zamanla yarışırken sağduyulu olalım, yol verelim ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: DHA

Ali Yerlikaya, Bayrampaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA'DA AMBULANSA YOL VERMEYEN MİNİBÜS ŞOFÖRÜNE CEZA - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAYRAMPAŞA'DA AMBULANSA YOL VERMEYEN MİNİBÜS ŞOFÖRÜNE CEZA - Son Dakika
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