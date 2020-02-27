İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediye temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediye temsilcileriyle bir araya geldi

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında düzenlenen "Kentsel dönüşüm istişare toplantısı"nda belediye temsilcileriyle bir araya geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediye temsilcileriyle bir araya geldi, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında düzenlenen "Kentsel dönüşüm istişare toplantısı"nda belediye temsilcileriyle bir araya geldi.


Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız


Murat Kurum başkanlığında yaptığımız 'Kentsel dönüşüm istişare toplantısı'nda kararlaştırdığımız alt komisyonumuzu kurduk. Belediyelerimizin temsilcileriyle ilk toplantımızı bugün yaptık. Her hafta düzenli olarak toplanacağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:06 Kaynak: AA
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