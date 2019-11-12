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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James...
7 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:52 Kaynak: İHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız çalışıyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız, emniyetimiz çok yönlü olarak konuyu aydınlatmak için gayret gösteriyor. Yeni bir açıklama yapmamız gereken durum olduğunda sizinle paylaşacağız" dedi. - İSTANBUL
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