Son Dakika Haberleri: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James...
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James... - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James...

7 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız çalışıyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James..., System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız çalışıyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız, emniyetimiz çok yönlü olarak konuyu aydınlatmak için gayret gösteriyor. Yeni bir açıklama yapmamız gereken durum olduğunda sizinle paylaşacağız" dedi. - İSTANBUL

İstanbul Valisi, Beyoğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:52 Kaynak: İHA
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