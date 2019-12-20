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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Büyükada'da 81 atta ruam hastalığı tespit edilmiş ve bu atlar itlaf...
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Büyükada'da 81 atta ruam hastalığı tespit edilmiş ve bu atlar itlaf edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:49 Kaynak: İHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Büyükada'da 81 atta ruam hastalığı tespit edilmiş ve bu atlar itlaf edilmiştir." - İSTANBUL
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