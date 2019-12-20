İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Büyükada'da 81 atta ruam hastalığı tespit edilmiş ve bu atlar itlaf... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 'Büyükada'da 81 atta ruam hastalığı tespit edilmiş ve bu atlar itlaf... - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Büyükada'da 81 atta ruam hastalığı tespit edilmiş ve bu atlar itlaf...

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Büyükada'da 81 atta ruam hastalığı tespit edilmiş ve bu atlar itlaf edilmiştir.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Büyükada'da 81 atta ruam hastalığı tespit edilmiş ve bu atlar itlaf edilmiştir." - İSTANBUL

İstanbul Valisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:49 Kaynak: İHA
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