İstanbul Valisi Ali Yerlikaya , "Can kaybımız ve yaralanan bir vatandaşımız söz konu su değil" dedi. - İSTANBUL

İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Can ile ilgili sıkıntımız, kaybımız, yaralanan bir vatandaşımız söz konusu değil'

Kaynak: İHA

Ali Yerlikaya, Zeytinburnu, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Can kaybımız ve yaralanan bir vatandaşımız söz konusu değil' dedi. - Son Dakika

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