Kaynak: İHA
Ali Yerlikaya, Zeytinburnu, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Can kaybımız ve yaralanan bir vatandaşımız söz konusu değil' dedi. - Son Dakika
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