Zeytinburnu'nda çöken binanın enkaz kaldırma çalışması devam ediyor - Son Dakika

Zeytinburnu'nda çöken binanın enkaz kaldırma çalışması devam ediyor

06.05.2021 17:17

Zeytinburnu'nda yıkılma riski nedeniyle daha önce boşaltılan 5 katlı bina çöktü.

Zeytinburnu'nda yıkılma riski nedeniyle daha önce boşaltılan 5 katlı bina çöktü.

Sümer Mahallesi'ndeki binanın çökmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zabıta ve polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki vatandaşlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında olay yerinden uzaklaşmaları ve evlerine gitmeleri yönünde uyarı yaptı.

Yıkılma tehlikesi nedeniyle daha önce boşaltılan binanın çökmesiyle park halindeki bazı araçlar zarar gördü. Olay yerine gönderilen iş makineleri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Bu arada binanın yıkıldığı sokakta perşembe günleri semt pazarının kurulduğu ancak Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak izin verilmediği öğrenildi.

Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise Zeytinburnu ilçesi Sümer Mahallesi 27/2 sokak 27 numaralı binada bugün saat 10.30'da çökme meydana geldiğini belirtildi.

1995'te inşa edilen ve yapı ruhsatı bulunmayan binanın 6 daire ve 1 dükkandan oluştuğu aktarılan açıklamada, binada ikamet eden Kadir Yılmaz'dan alınan bilgiler şöyle aktarıldı:

"Gece saat 23.00 sıralarında çatlama sesleri duydukları, camlarda kırılmalar olduğu için evi tahliye ettikleri, binada kimsenin kalmadığı ve toplam 19 kişinin tahliye olduğu bilgisi verildi. Binanın ilçe nüfus müdürlüğünden alınan adrese dayalı nüfus kayıtlarından bina sakinlerinin telefonlarına ulaşılmış, hepsi tek tek aranarak, binada kimsenin kalmadığı teyit edilmiştir."

Alanda emniyet ve zabıta ekiplerince gerekli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çöken bina etrafındaki 4 bina boşaltıldı ve tespit analizlerine başlandı." denildi.

Açıklamada, olayın ardından ilçe emniyet müdürlüğünce 50 çevik kuvvet ve toplam 110 zabıtanın çevre emniyeti için görevlendirildiği, AKOM'dan toplam 17 personel ve 4 araç, İBB İtfaiye'den 30 personel ve 10 araç ile 2 arama kurtarma köpeği, UMKE'den 6 personel ve 1 araç, AFAD'tan 14 personel, 3 Arama Kurtarma köpeği ve 5 araç, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden 6 personelin sevk edildiği bildirildi.

Görgü tanıkları o anları anlattı

Yıkılan binanın yanındaki apartmanda oturan Onur Ayvaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde uyuduğu sırada yıkılan binanın gürültüsüne uyandığını kaydederek, "Deprem olduğunu zannettim, sanırım yıkılırken bizim binaya çarpmış. Korkuyla birlikte aşağı inmeye başladım. İndiğim anda da yüksek bir ses geldi. Sonra her taraf toz bulutu oldu." dedi.

Görgü tanığı Aslan Türkmen de çöken binanın karşı tarafında ikamet ettiğini söyledi.

Saat 10.30 civarında gürültü üzerine dışarı çıktıklarını belirten Türkmen, "Toz duman içerisinde burayı karanlık bastı. Esasında buranın ön tarafı eskiden çukur bir alandı. Yani yokuş aşağı doğru iniyorduk. Ama şimdi dolum yapıldığı zaman herhalde dozerlerin de baskılarıyla biraz bu yapı ön tarafa doğru basınç yaptı. Zaten eski bir yapıydı. Altında da bisiklet tamircisi vardı. Ön tarafa da pazar kuruluyordu. Bugün yasaktan dolayı pazarımız kurulmamıştı." diye konuştu.

İstanbul Valisi Yerlikaya da olay yerine geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile Kaymakam Zekeriya Güney de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Arısoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Sümer Mahallesi'ndeki binanın bugün saat 10.32'de yıkıldığını, içeride oturanlardan aldıkları bilgiye göre, saat 23.00'te çatırtı meydana gelen binanın gece boşaltıldığını söyledi.

Devletin bütün birimlerinin, Kaymakamlığın, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün, İl AFAD'tan sorumlu vali yardımcısının ve AFAD İlçe Arama Kurtarma ekiplerinin alanda olduğunu aktaran Arısoy, şöyle devam etti:

"Devletin bütün birimleri buradadır. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Yıkılan binanın etrafındaki 4 binadaki 33 daire şu anda nüfustan tahliye edilmiş bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ekipleriyle enkaz kaldırma çalışmasıyla birlikte oradaki fiziki gözlemden sonra, o binalarda yeniden oturulup oturulamayacağına karar vereceğiz. Allah'a çok şükür herhangi bir can kaybı olmamıştır."

Zeytinburnu Kaymakamı Güney ise olayda can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, incelemelerinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentin var olan belki de en büyük tehdidinin bugün yaşandığını belirtti.

İmamoğlu, en ciddi çabanın iş birliği içerisinde bu alanda verilmesi gerektiğini belirterek, "Mahallenin ortasında bulunan ruhsatsız bir yapı, insanlarımızın farkına varmasıyla... Yoksa Allah korusun şu anda burada bambaşka bir manzarayla karşı karşıya kalabilirdik. İnsanlarımızın farkına varmasıyla can kaybı olmadan süreci atlatmış olduk." dedi.

Valilik ve AFAD koordinasyonunda başta itfaiye olmak üzere belediyenin bütün birimleriyle bölgede olduğunu belirten İmamoğlu, İstanbul'un çare bulmak zorunda olunan en kritik meselesinin 200 bine yakın riskli yapının dönüştürülmesi olduğuna değindi.

İmamoğlu, bunun seferberlikle olacağını dile getirerek, "Bunun siyaseti olmaz. Bunun A, B, C, D partisi olmaz. Hep birlikte ağız birliğiyle bu süreci çözmeliyiz' diye ifade ediyoruz. Yoksa her kurum elinden geleni yapıyor. Ama bu seferberlik duygusuyla çözülmeli." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları tetkik çalışmalarında Zeytinburnu'nun da yer aldığına dikkati çeken İmamoğlu, "Tetkik belli bir sıralamayla geliyor. Silivri, Avcılar bitirildi. Küçükçekmece, Beylikdüzü, Büyükçekmece çalışmaları sürüyor." değerlendirmesini yaptı.

İnsanların hala kentsel dönüşümü bir ticari alan gibi düşündüğünü kaydeden İmamoğlu, "Evet, devletin, hükümetin, belediyelerin, hepimizin sorumluluğu var. Ama unutulmasın ki dönüşümde en önemli sorumluluk vatandaşa da düşüyor." şeklinde konuştu.

Zeytinburnu'nda çöken binanın enkaz kaldırma çalışması devam ediyor
Zeytinburnu'nda çöken binanın enkaz kaldırma çalışması devam ediyor
Zeytinburnu'nda çöken binanın enkaz kaldırma çalışması devam ediyor
Zeytinburnu'nda çöken binanın enkaz kaldırma çalışması devam ediyor
Zeytinburnu'nda çöken binanın enkaz kaldırma çalışması devam ediyor
Zeytinburnu'nda çöken binanın enkaz kaldırma çalışması devam ediyor
Zeytinburnu'nda çöken binanın enkaz kaldırma çalışması devam ediyor
Zeytinburnu'nda çöken binanın enkaz kaldırma çalışması devam ediyor

Ali Yerlikaya, Zeytinburnu, İstanbul, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda çöken binanın enkaz kaldırma çalışması devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı Kumru, trafik lambasına yuva yaptı Kumru, trafik lambasına yuva yaptı Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı Akrabalar arasındaki arazi kavgası kanlı bitti! Oğlu öldü, babası ağır yaralı Akrabalar arasındaki arazi kavgası kanlı bitti! Oğlu öldü, babası ağır yaralı Bu çok ender olur! ABD'nin ardından korona aşısında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına Rusya'dan destek Bu çok ender olur! ABD'nin ardından korona aşısında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına Rusya'dan destek Marmara Denizi'nde deniz salyası kabusu sürüyor! Gemlik Körfezi sarıya boyandı Marmara Denizi'nde deniz salyası kabusu sürüyor! Gemlik Körfezi sarıya boyandı Tam kapanmada yüzlerce metre kuyruk oluştu! 1.100 TL'lik yardım parası için vatandaşlar PTT şubelerine koştu Tam kapanmada yüzlerce metre kuyruk oluştu! 1.100 TL'lik yardım parası için vatandaşlar PTT şubelerine koştu Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti

Son Dakika Haberleri
17:59 Kumru, trafik lambasına yuva yaptı
17:57 Deniz salyasından kaçan yunuslar, anbean görüntülendi
17:53 Sakarya'da günlük vaka sayıları yüzde 60 azaldı
17:43 Arnavutluk'ta kameralara yakalandı! Thodex firarisinden ilk kare
17:34 Aleyna Tilki hakkındaki 'aşı' soruşturması tamamlandı! Savcılık, takipsizlik kararı verdi
17:27 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkanlık seçiminde aday olmayacak
17:15 Bakan Koca, "Veri hatası" diyerek, vaka sayısı en çok azalan 5 ili açıkladı
17:12 Burak Yılmaz, transfer haberlerini yalanladı: İki senelik daha kontratım var
16:57 Marmara Denizi'nde deniz salyası kabusu sürüyor! Gemlik Körfezi sarıya boyandı
16:54 TOGG, dolandırıcılara karşı uyardı: Yatırım fırsatı duyuruları gerçeği yansıtmıyor
Katar Maliye Bakanı gözaltına alındı! Zimmetine para geçirmekle suçlanıyor Katar Maliye Bakanı gözaltına alındı! Zimmetine para geçirmekle suçlanıyor         
18:19
İngilizler dev finalin İstanbul'dan alınması için başvurdu, UEFA veto etti İngilizler dev finalin İstanbul'dan alınması için başvurdu, UEFA veto etti         
18:03
Deniz salyasından kaçan yunuslar, anbean görüntülendi Deniz salyasından kaçan yunuslar, anbean görüntülendi         
17:58
Arnavutluk'ta kameralara yakalandı! Thodex firarisinden ilk kare Arnavutluk'ta kameralara yakalandı! Thodex firarisinden ilk kare         
17:44
Aleyna Tilki hakkındaki 'aşı' soruşturması tamamlandı! Savcılık, takipsizlik kararı verdi Aleyna Tilki hakkındaki 'aşı' soruşturması tamamlandı! Savcılık, takipsizlik kararı verdi         
17:34
Bakan Koca, Bakan Koca, "Veri hatası" diyerek, vaka sayısı en çok azalan 5 ili açıkladı         
17:16
Bakan Çavuşoğlu, Bakan Çavuşoğlu, "Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız" dedi, sosyal medyayı salladı         
16:51
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tam kapanmanın uzatılması gündemimizde yok Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tam kapanmanın uzatılması gündemimizde yok         
15:22
İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş         
14:39
Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi         
14:24
Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti         
14:06
Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim         
13:50
Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim         
13:33
Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak         
12:19
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor         
12:00
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor         
11:47
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı         
10:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 18:31:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeytinburnu'nda çöken binanın enkaz kaldırma çalışması devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement