İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan kolonya paketlerini tanıttı-1. - Son Dakika

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan kolonya paketlerini tanıttı-1.
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan kolonya paketlerini tanıttı-1.
KOCAELİ- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan kolonya paketlerini tanıttı-1
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:49 Kaynak: DHA
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