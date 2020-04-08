İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan kolonya paketlerini tanıttı-2. - Son Dakika

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan kolonya paketlerini tanıttı-2.
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan kolonya paketlerini tanıttı-2.
KOCAELİ- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan kolonya paketlerini tanıttı-2
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:59 Kaynak: DHA
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