İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı maske ve kolonya paketlerinin dağıtımı ile ilgili... - Son Dakika

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı maske ve kolonya paketlerinin dağıtımı ile ilgili...
6 saat önce
İstanbul'daki 65 yaş üstü vatandaşlara ulaştırılacak Cumhurbaşkanlığı paketlerinin basın tanıtımı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımı ile gerçekleştirildi.
İstanbul'daki 65 yaş üstü vatandaşlara ulaştırılacak Cumhurbaşkanlığı paketlerinin basın tanıtımı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımı ile gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:29 Kaynak: AA
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