İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan kolonya paketlerini tanıttı. - Son Dakika

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan kolonya paketlerini tanıttı.
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan kolonya paketlerini tanıttı (DRONE GÖRÜNTÜLERİ)
KOCAELİ- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan kolonya paketlerini tanıttı (DRONE GÖRÜNTÜLERİ)
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 07:28 Kaynak: DHA
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