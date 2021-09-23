İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 3'üncü doz aşı paylaşımı - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 3'üncü doz aşı paylaşımı

65 yaş ve üstü vatandaşların üçüncü doz aşılanma oranının yüzde 64

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşların üçüncü doz aşılanma oranının yüzde 64 olduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşların üçüncü doz aşı oranlarına ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulan Vali Yerlikaya, "İstanbul'da 1.316.317 hedef nüfusa sahip 65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı oranları 1.doz yüzde 91,2, 2. doz yüzde 88,9, 3. doz yüzde 64,3. Değerli büyüklerim 3. doz aşılarınızı olmanız için sağlık ekiplerimiz sizleri bekliyor. Ayrıca telefonla da arayacağız" ifadelerini kullandı.