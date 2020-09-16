İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ahilik Haftası paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ahilik Haftası paylaşımı Açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ahilik Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ahilik Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Vali Yerlikaya, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Kardeşlik, birlik, beraberlik ve dayanışmanın sembolü ahilik ruhunu yaşatan ve nesilden nesile aktaran esnafımızın Ahilik Haftası kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Paylaşımda, "Ahilik geleneği Kapalıçarşı'da yaşamaya devam ediyor." başlıklı bir videoya da yer verildi.
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